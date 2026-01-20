Rob Hirst, Schlagzeuger von Midnight Oil (IMAGO / AAP / IMAGO / DEAN LEWINS)

Wie die Band auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken mitteilte, starb Hirst im Alter von 70 Jahren im "Kreise seiner Liebsten". Fast drei Jahre hatte der Musiker gegen eine Krebserkrankung der Bauchspeicheldrüse gekämpft.

Seine Bandkollegen um Frontmann Peter Garrett bezeichneten ihn in ihrem Abschiedsstatement als unersetzlich und versprachen: "Es gibt zwar keine Worte – aber es wird immer Songs geben.

Eine Hymne für die Aborigines

Midnight Oil hatte sich 1976 in Sydney gebildet und wurde in den folgenden Jahrzehnten mit politisch und sozial engagierten Rock-Songs wie zum Beispiel "Blue Sky Mine" über das harte Leben der Minenarbeiter oder "Read About It" über die Machenschaften des Medienkonzerns von Rupert Murdoch auch weit über Australien hinaus bekannt.

Ihr Lied "Beds Are Burning" wurde zur Hymne für die Rechte der indigenen Bevölkerung Australiens. Darin kritisierte die Band die Vertreibung und die schlechten Lebensbedingungen der Ureinwohner und forderte die Rückgabe ihres Landes.

