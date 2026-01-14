In Berlin beginnt die Grüne Woche. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Er sagte bei einer Diskussionsrunde des Deutschen Bauernverbandes vor Beginn der Grünen Woche in Berlin, es passiere einiges auf dem Markt, was nicht fair sei. Deshalb müsse man eingreifen. Unionsfraktionschef Spahn erklärte, dass Lebensmittel in Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin relativ günstig seien. Die Gewinnverteilung müsse zwar beobachtet werden. Die Frage sei aber, ob das eine staatliche Aufgabe sei.

Heute Abend eröffnet Bundespräsident Steinmeier die Internationale Grüne Woche. Bis zum 25. Januar werden rund 325.000 Besucher erwartet. Die Agrarmesse feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen.

