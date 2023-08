Matthias Miersch, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Derzeit trieben Gas und Kohle die Strompreise noch nach oben – darum brauche man einen zeitlich befristeten Industriestrompreis, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der FUNKE MEDIENGRUPPE. Dies verschaffe der Industrie eine Atempause ins Zeitalter der günstigen Erneuerbaren Energien. Der Industriestrompreis sollte aber an Bedingungen geknüpft werden, um in Zukunft eine klimaneutrale Industrie zu ermöglichen. Dazu zählten etwa Investitionen in Effizienzmaßnahmen, Erneuerbare Ernergien und Speicher oder Elektrolyse-Anlagen. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft, BVMW, plädierte dafür, dass Unternehmen in Höhe der Kostenentlastung durch einen staatlich subventierten Strompreis in den Standort Deutschland investieren könnten.

Bundeswirtschaftsminister Habeck will mit milliardenschweren staatlichen Hilfen den Industriestrompreis senken. Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner hatten sich dazu skeptisch geäußert.

