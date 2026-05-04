Nach Merz-Interview

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Miersch (Archivbild) (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Man sei im vergangenen Jahr bereits viele Dinge angegangen und habe Kompromisse geschlossen, sagte Miersch den Fernsehsendern RTL und ntv. Die Grundlage sei gar nicht so schlecht, wie es teilweise klinge. Miersch betonte zugleich, dass man gleichberechtigte Partner in einer Koalition sei und man weitere Themen auf Augenhöhe angehen müsse.

Merz hatte gestern Abend im ARD-Fernsehen von einem größer werdenden Unmut in CDU und CSU über Kompromisse mit der SPD berichtet. Bisher komme die Union zu wenig vor, sagte Merz. Er unterstrich zugleich, dass er mit den Sozialdemokraten weiter regieren wolle und schloss eine Minderheitsregierung aus.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.