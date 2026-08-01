SPD-Fraktionschef

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch (Archivbild) (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Er sagte den Funke-Medien, das System müsse gerechter gemacht werden. Miersch sprach von einer Ungleichbehandlung, die viele gesetzlich Versicherte erlebten. Diese müssten künftig deutlich schneller Termine bei Fachärzten erhalten. Die Bundesregierung wolle deshalb die im Koalitionsvertrag vereinbarte ⁠Facharztgarantie umsetzen. Wie diese konkret ausgestaltet werde, ⁠sei noch offen. Dafür gebe es verschiedene Modelle, etwa über die Honorierung, meinte Miersch.

Er sagte, Politik werde im Bundestag gemacht ​und nicht von den Kassenärzten. Der Bundestag stelle die Regeln auf und diese werde man jetzt ändern.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.