Deutschland

Die Wohnungsnot in den Großstädten wird immer dramatischer. (picture alliance/dpa | Oliver Berg)

Rund 3,2 Millionen Mieterhaushalte wenden mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für das Wohnen auf, wie eine Studie zeigt, die im Auftrag des Deutschen Mieterbunds vorgelegt wurde. Weitere 3,4 Millionen Haushalte geben zwischen 30 und 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für Kaltmiete und Heizkosten aus. Die Präsidentin des Deutschen Mieterbunds, Weber-Moritz, sprach von alarmierenden Zahlen. Die Bundesregierung müsse jetzt Mieter vor weiteren Belastungen schützen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.