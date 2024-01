Wohnungsmarkt

Mieterbund warnt vor Mieten-Rekordanstieg

Der Deutsche Mieterbund warnt vor einem drastischen Anstieg der Mieten in Deutschland. Selbst in Regionen mit ohnehin schon hohen Mieten, wie etwa in München, seien die Mieten auch bei bestehenden Verträgen in den vergangenen beiden Jahren so stark gestiegen wie noch nie.