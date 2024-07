Erstes Halbjahr 2024

Die Mietpreise steigen weiter. (Archivbild) (imago images / K. Schmitt)

Der Immobiliendienstleister JLL teilte mit, in den Großstädten hätten die Angebotsmieten im Schnitt um 6,3 Prozent zugelegt, in kreisfreien Städten sogar um mehr als acht Prozent. In den Landkreisen lag der Anstieg demnach bei 5,6 Prozent. JLL hat für die Zahlen nach eigenen Angaben rund 35.000 Mietangebote ausgewertet.

Das Unternehmen spricht insgesamt von einem "anhaltenden Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage", das gerade bei Neuvertrags-Mieten für eine hohe Dynamik sorge - und für eine zunehmende Diskrepanz zu den strenger regulierten Bestandsmieten. Das verschärfe die Situation am Wohnungsmarkt, auch weil es die Motivation für einen Umzug senke. Eine Entspannung der Lage ist den Experten zufolge nicht in Sicht.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.