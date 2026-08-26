Protestaktion

Migrantinnen und Migranten haben in Sachsen-Anhalt gegen Rassismus demonstriert. (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Rund 160 Geschäfte hatten ihre Teilnahme zugesagt, darunter Gastronomien, Kioske und Barbershops. Nach Recherchen des Deutschlandfunks waren besonders häufig arabisch und türkisch geführte Läden beteiligt.

Das Landtags-Wahlprogramm der AfD kündigt an, in Zukunft auf die Zuwanderung - Zitat - "kulturfremder" Fachkräfte verzichten zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.