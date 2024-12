Migranten werden für die Weltwirtschaft immer wichtiger. (imago / ANP / Ramon van Flymen)

Einem Bericht der UNO-Organisation zufolge ist in Nord-, Süd- und Westeuropa inzwischen fast jeder vierte Beschäftigte Migrant. In der Erwerbsbevölkerung seien die meisten in Regionen mit hohem Einkommen und alternder Bevölkerung zu finden, neben Europa auch in Nordamerika und den arabischen Staaten. Migranten füllten Arbeitsplätze, wenn Menschen in Rente gingen, gleichzeitig steige der Pflegebedarf für ältere Menschen.

Die weltweite Gesamtzahl der Migranten ist laut ILO zwischen 2013 und 2022 um mehr als 30 Millionen auf knapp 168 Millionen gestiegen. Rund zwei Drittel der Erwerbstätigen seien in der Dienstleistungsbranche beschäftigt, bei den heimischen Berufstätigen sei es im Schnitt nur die Hälfte. Die Arbeitslosenquote unter den Migranten liege etwas höher als in der heimischen Arbeitsbevölkerung. Gründe dafür könnten laut ILO Sprachbarrieren, nicht anerkannte Ausbildungsabschlüsse oder Diskriminierung sein.

Für die Zahlen wurden sowohl Menschen mit Arbeitsvisum berücksichtigt als auch Migranten, die ohne Papiere im Gastland arbeiten.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.