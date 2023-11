Das Migrantenlager in Calais. Hier ein Foto vom 10.10.23 (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / Johan BEN AZZOUZ)

Die zuständige Präfektur teilte mit, Anlass seien die niedrigen Temperaturen sowie die unwürdigen und gefährlichen Lebensbedingungen in den Lagern gewesen. Den Angaben zufolge stiegen 300 Migranten in bereitgestellte Busse. Sie wurden in verschiedene französische Departements gebracht. Flüchtlingshelfer sprachen von Vertreibungen und Schikane. So teilte etwa die Organisation "Auberge des Migrants" mit, die Betroffenen seien unter Androhung einer Festnahme gezwungen worden, in die Busse zu steigen.

An der Küste des Ärmelkanals in Nordfrankreich sind in den vergangenen Jahren wiederholt größere Migrantenlager entstanden. Die Menschen dort versuchen, meist in kleinen Schlauchbooten nach Großbritannien zu gelangen. Bei den gefährlichen Überfahrten gibt es immer wieder Tote.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.