Vor Ost-Ministerpräsidentenkonferenz

Man sei wegen der jüngsten Wahlerfolge der AfD nicht nur besorgt, sondern unmittelbar davon betroffen, teilte das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen in Halle mit. Migranten bräuchten eine sichere Zukunfts- und Bleibeperspektive. Rassismus und Diskriminierung dürften keinen Platz in der Gesellschaft haben, hieß es. In dem Netzwerk sind nach eigenen Angaben 110 Organisationen und Einzelpersonen zusammengeschlossen, um die Anliegen von Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreten.

Morgen kommen in Wittenberg die sechs Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer mit Bundeskanzler Scholz zusammen. Themen sind unter anderem die medizinische Versorgung, die demografische Entwicklung sowie die Wirtschafts- und Energiepolitik.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.