Medienrecherche

Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung arbeiten Minsk und Moskau gezielt daran, Menschen aus Krisen- oder armen Gebieten in die EU zu schleusen. Der Bericht bezieht sich auf Angaben der Bundespolizei. Demnach ist die Zahl der in Ostdeutschland ankommenden Migranten, die über Belarus und Russland einreisten, in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen. Sicherheitsbehörden bewerteten die größtenteils gesteuerte Migration als"hybride Kriegsführung".