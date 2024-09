Im Bundestag haben gut 11 Prozent der Abgeordneten einen Migrationshintergrund. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das ergab eine Studie der Hochschule München. Obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung stetig zunehme, blieben Menschen aus Einwandererfamilien in den Parlamenten unterrepräsentiert. Dies gelte vor allem für die westdeutschen Flächenländer. Der Studie zufolge hat jeder Vierte in Deutschland einen Migrationshintergrund. Im Bundestag sind es gut elf Prozent, im Landtag gut sieben Prozent.

Der Einwanderungsexperte der an der Studie beteiligten Robert Bosch Stiftung, Mirbach, warnte vor den Folgen. Das Gefühl, in politischen Prozessen nicht angemessen repräsentiert zu sein, könne das Vertrauen in die Demokratie nachhaltig erschüttern.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.