Bundestag

Migrationspolitik bestimmt Generaldebatte

Nach den gescheiterten Gesprächen zwischen Regierung und Union hat CDU-Chef Merz seine Forderung nach umfassenden Zurückweisungen an deutschen Grenzen bekräftigt. Dies sei rechtlich möglich und angesichts der Sorgen in der Bevölkerung politisch geboten, sagte Merz in der Generaldebatte des Bundestages.