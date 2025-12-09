Automobilwirtschaft

Das entschied der BMW-Aufsichtsrat, wie der Konzern in München mitteilte. Demnach übernimmt Nedeljkovic das Amt im Mai des kommenden Jahres. Er tritt dann die Nachfolge von Vorstandschef Zipse an, der planmäßig aus dem Amt scheidet.
Der 56-jährige Nedeljkovic ist seit 1993 im Unternehmen. BMW-Aufsichtsratschef Peter sagte, der künftige Konzernchef überzeuge mit seinem strategischen Weitblick, großer Umsetzungsstärke und unternehmerischem Denken. Der BMW-Gesamtbetriebsrat begrüßte die Personalie und erklärte, Nedeljkovic genieße ein hohes Ansehen und Vertrauen in der Belegschaft.
Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.