Schwarzes Meer

Wie das regionale Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in Stuttgart mitteilte, befanden sich die Flugobjekte in internationalem Luftraum. Demnach fingen zwei russische Kampfflugzeuge die Drohne ab. Einer der Jets habe dabei deren Propeller berührt, was zu ihrem Absturz geführt habe. Die Drohne habe Routineoperationen zur Aufklärung ausgeführt, hieß es weiter. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Kirby, warf der russischen Luftwaffe ein gefährliches und unprofessionelles Verhalten vor. Das US-Außenministerium kündigte an, den russischen Botschafter in den USA einzubestellen.

Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums erklärte in Moskau, die US-Drohne habe sich in Richtung der russischen Grenze bewegt, ohne ihre Ortungsgeräte eingeschaltet zu haben. Das Flugobjekt habe an Höhe verloren und sei auf dem Wasser aufgeschlagen. Eine Kollision mit einem russischen Kampfjet habe es nicht gegeben.

