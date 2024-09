Das ukrainische Militär wehrt russische Drohnenangriffe ab. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

53 von 56 russischen Drohnen wurden über zehn Regionen abgeschossen, wie die Luftwaffe mitteilte. Der Angriff habe sich vorwiegend gegen das Gebiet um die Hauptstadt Kiew gerichtet. Nach vorläufigen Informationen habe es keine Opfer und Schäden gegeben.

Der ukrainische Präsident Selenskyj beklagte Verzögerungen bei der Lieferung von Waffen an sein Land. Die von den USA und europäischen Nationen versprochenen Hilfen kämen zu oft erst mit großer Verspätung an, sagte er dem Sender CNN. Man müsse eigentlich 14 Brigaden ausrüsten, könne aber von den bisher gelieferten Waffen gerade einmal vier ausrüsten. Insgesamt verfüge die Hälfte der ukrainischen Truppen über eine nicht mehr angemessene Menge an Ausrüstung und erleide hohe Verluste.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.