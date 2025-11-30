Nach Putsch in Guinea-Bissau

Das Militär gibt die Bildung einer Übergangsregierung bekannt (Archivbild). (Uncredited/TGB Guinea-Bissau /AP/dpa)

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, besteht sie aus 28 Mitgliedern, darunter fünf Offizieren und vier Frauen. Der gestürzte Staatschef Embaló setzte sich unterdessen in die Republik Kongo ab. Er landete gestern Abend mit einem Privatflugzeug in der Hauptstadt Brazzaville. Die Armee hatte am Mittwoch, drei Tage nach der Parlaments- und Präsidentschaftswahl, die Macht in Guinea-Bissau übernommen und Embaló festgesetzt.

Seit der Unabhängigkeit von Portugal 1973 ist Guinea-Bissau von großer politischer Instabilität geprägt. Es gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, fast 40 Prozent der Bevölkerung lebt in extremer Armut.

