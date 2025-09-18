Die Ukraine greift erneut Raffinerien in Russland mit Drohnen an (Archivbild). (AFP / Roman Pilipey)

Die Armee erklärte, die Arbeiten an den Anlagen seien gestoppt worden. Der Gouverneur der russischen Region Wolgograd sprach dagegen vom Beschuss der Millionenstadt in der Nacht. Seinen Angaben nach wurden einige Wohnhäuser gering beschädigt.

Die Raffinerie in Wolgograd gilt als eine der größten Ölverarbeitungsanlagen Russlands und wurde bereits in der Vergangenheit bei Angriffen beschädigt. Einen weiteren Angriff gab es in der Region Baschkortostan. In der Stadt Salawat sei ein zu Gazprom gehörender Chemiebetrieb von zwei Drohnen getroffen worden, bestätigten die dortigen Behörden. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.