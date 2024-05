In Rafah halten sich nach UNO-Angaben mehr als eine Million Menschen auf. (Omar Ashtawy / APA Images via ZUMA / Omar Ashtawy)

Die Menschen seien aufgefordert, sich in die Auffanglager an der Küste zu begeben, teilen die Streitkräfte auf der Plattform X mit. Zu den betroffenen Zonen zählen auch zwei Flüchtlingslager. In der Stadt drängen sich nach UNO-Angaben mehr als eine Million Menschen, die vor den Kampfhandlungen in den anderen Teilen des palästinensischen Gazastreifens geflohen sind.

Die israelische Regierung will mit dem Einsatz nach eigenen Angaben die letzten Bataillone der Hamas zerschlagen. Die USA sind strikt gegen eine großangelegte Offensive.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.