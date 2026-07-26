Die Vorfälle seien unzulässig und nicht tolerierbar, teilte der rumänische Präsident Dan auf der Plattform X mit. Woher die Drohnen kamen, ist in zwei Fällen noch unklar. Laut Dan ergab eine Untersuchung zu dem Vorfall vom Freitag, dass es sich um eine Drohne vom Typ Shahed handelte. Russland setzt diesen Typ häufig bei Angriffen auf die Ukraine ein.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 sind mehrfach Drohnen beider Kriegsparteien in den Luftraum von Rumänien und anderen NATO-Staaten eingedrungen.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.