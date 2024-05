Demokratische Republik Kongo

Militär wendet nach eigenen Angaben Putschversuch ab

In der Demokratischen Republik Kongo hat die Armee nach eigenen Angaben einen Putsch vereitelt. Ein Sprecher teilte mit, Bewaffnete hätten in der Nacht versucht, in die Residenz des stellvertretenden Ministerpräsidenten Kamerhe in der Hauptstadt Kinshasa einzudringen.