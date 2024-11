Dschihadisten vor einer Zitadelle in Aleppo in Syrien. (AFP / ABDULAZIZ KETAZ)

Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte brachten sie auch Regierungsgebäude und Gefängnisse unter ihre Kontrolle. Den Berichten zufolge gab es in Aleppo in der Nacht erstmals seit 2016 auch wieder russische Luftangriffe. Kampftjets hätten ein Viertel der Millionenstadt bombardiert. Russland unterstützt seit Jahren den syrischen Präsidenten Assad.

Offensive läuft seit Mittwoch

Eine islamistische Allianz unter der Führung der Gruppe "Hajat Tahrir al-Scham" (HTS) hatte am Mittwoch eine Offensive begonnen und rasch Geländegewinne erzielt. Die Rebellen sollen inzwischen mehr als 50 Dörfer und Städte in den Regionen Aleppo und Idlib unter ihre Kontrolle gebracht haben. Bei Gefechten sollen bisher mehr als 300 Menschen getötet worden sein.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.