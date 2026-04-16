Australien erhöht seine Verteidigungsausgaben deutlich. (dpa picture alliance / Hinrich Bäsemann)

Nach Angaben von Verteidigungsminister Marles sollen die Ausgaben damit auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Bisher waren 2,3 Prozent geplant. Marles sagte in Canberra, Ziel sei es, Australien militärisch schlagkräftiger zu machen – ohne jedoch die Allianz mit den USA infrage zu stellen.

Unter anderem reagiert die Regierung mit der Erhöhung der Ausgaben auf den wachsenden Einfluss Chinas in der Region. Marles betonte, ein stabiles Machtgleichgewicht im Indopazifik sei ohne die militärische Präsenz der USA nicht denkbar.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.