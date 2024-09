In der Nähe von Moskau wurde durch die Ukraine ein Militärdepot angegriffen. (Archivbild) (Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo)

Das Ziel lag in der russischen Stadt Toropez, es entstand ein Großbrand. In dem Depot seien Raketen, Gleitbomben und Artilleriegranaten gelagert gewesen, sagte ein ukrainischer Beamter der Nachrichtenagentur AP. Die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete den Einsatz von Luftabwehr und bestätigte den Brand. Zuvor teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit, dass in der vergangenen Nacht über 50 ukrainische Drohnen in grenznahen Gebieten abgeschossen worden seien, ein Großteil davon in der Region Kursk. Die Ukraine meldete ihrerseits russische Angriffe auf die im Nordosten gelegene Stadt Sumy. Attackiert wurden vor allem Anlagen und Einrichtungen zur Energieversorgung.

