Die Straße von Hormus (picture alliance / Andre M. Chang)

Sollte die Sicherheit von iranischen Handelsschiffen und Öltankern bedroht sein, werde man einen Bruch der Waffenruhe einleiten, heißt es in einer Mitteilung der Militärführung. Sie nannte als mögliche Konsequenzen auch eine Blockade im Roten Meer, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete.

Das US-Militär teilte mit, die Sperre für die Schifffahrt werde erfolgreich umgesetzt. Während der ersten 48 Stunden sei keines der Schiffe, die iranische Häfen anliefen oder verließen, an US-Streitkräften vorbeigekommen. Präsident Trump hatte die Blockade verhängt, nachdem am Wochenende erste Verhandlungen zwischen Vertretern beider Länder ohne Ergebnis zu Ende gegangen waren.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.