Der MAD stuft die Bedrohung durch Sabotage und Spionage als hoch ein (Archivbild). (dpa/ Oliver Berg)

Ausländische Nachrichtendienste nutzten alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, um Informationen zu erlangen, Einfluss auszuüben, Desinformation zu betreiben und die Interessen ihres Landes zu verfolgen. Laut dem MAD-Bericht sind Russland und China die Hauptakteure der gegen die Bundeswehr gerichteten Spionage. Gerade die russischen Nachrichtendienste hätten erhebliches Interesse an Informationen, die einen taktischen Vorteil auf dem Gefechtsfeld bedeuteten.

Der MAD verzeichnete nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr zudem zum zweiten Mal in Folge mehr Fallzahlen im Bereich Extremismus, insbesondere mit Blick auf Rechtsextremismus. So habe es insgesamt 524 neue Fälle gegeben. 413 davon entfielen auf den Bereich Rechtsextremismus. Das sei ein Anstieg um 34 Prozent.

