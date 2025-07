Militärflugzeug stürzt auf Schulgelände in Bangladesch (Habibur Rahman/ZUMA Press Wire/dpa)

Nach Angaben der Regierung in Dhaka wurden mehr als 170 Menschen verletzt. Die Militärmaschine habe sich auf einem Übungsflug befunden. Wie das Militär mitteilte, hatte das in China hergestellte Jadgflugzeug vermutlich einen technischen Defekt. Der Vorsitzende der Übergangsregierung, Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus, ordnete für heute einen nationalen Trauertag in Bangladesch an.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.