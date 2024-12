Die Militärjunta in Burkina Faso hat den Premierminister entlassen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kilaye Bationo)

Das gab der Anführer der Junta, Übergangspräsident Traoré, per Dekret bekannt, ohne Gründe zu nennen. Das Kabinett soll bis zur Bildung einer neuen Regierung im Amt bleiben. Premier Tambela hatte den Posten seit gut zwei Jahren inne - kurz nachdem sich Traoré an die Macht geputscht hatte. Tambela führte seither drei wechselnde Regierungen.

Die Sicherheitslage in Burkina Faso hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert. Im Norden des Landes sind - ebenso wie in den Nachbarstaaten Mali und Niger - islamistische Gruppen aktiv. Das französische Militär kämpfte in der Region jahrelang gegen die Dschihadisten, bevor es aus allen drei Ländern ausgewiesen wurde. Inzwischen haben sich die Staaten Russland zugewandt.

