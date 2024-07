Im Februar 2021 gab es einen Militärputsch in Myanmar. Seitdem wird der Ausnahmezustand immer wieder verlängert. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Das meldet das staatliche Fernsehen in dem südost-asiatischen Land. Das Militär hatte die Macht in Myanmar im Jahr 2021 übernommen. Der damals verhängte Ausnahmezustand wurde seitdem immer wieder verlängert. Damit verschob sich auch die Ankündigung von Wahlen.

Die Lage in Myanmar ist seit längerer Zeit unübersichtlich. Das Militär geht hart gegen Oppositionelle vor und liefert sich Gefechte mit Rebellengruppen in verschiedenen Landesteilen. UNO-Sonderberichterstatter Andrews sagte kürzlich, der Konflikt scheine kein Ende zu nehmen. Die Armee verliere buchstäblich an Boden und reagiere darauf mit Attacken auf die Zivilbevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.