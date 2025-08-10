Westafrika

Der Chef der Militärjunta, Goita, hat das Präsidentschaftsamt Malis inne. (Archivbild) (Photo by MALIK KONATE / AFP)

Es habe einen Versuch der Destabilisierung gegeben, teilten Armeevertreter mit. Die Angaben zur Zahl der festgenommenen Personen reichten von mindestens 20 bis etwa 50. Darunter soll sich einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge auch ein einflussreicher General befinden. Er sei in einem Vorort der Hauptstadt Bamako gefasst worden.

Die Militärjunta hatte sich selbst nach mehreren Putschen gebildet und ist in Mali seit rund fünf Jahren an der Macht. Im Juni hatte der Nationale Übergangsrat Junta-Chef Goita für fünf weitere Jahre das Präsidentenmandat gewährt, ohne dass Wahlen in dem westafrikanischen Land stattgefunden haben.

