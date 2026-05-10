Die Parade zum "Tag des Sieges" in Moskau fand dieses Jahr ohne schweres Gerät statt. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / TASS)

Putin wurde vom belarussischen Machthaber Lukaschenko, dem kasachischen Präsidenten Tokajew und dem usbekischen Präsidenten Mirsijojew begleitet. Die diesjährige Parade zu diesem Anlass fand wegen des Ukraine-Kriegs unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt. Aus Sorge vor Drohnenangriffen wurde die traditionelle Vorführung von Panzern, Geschützen und Raketen gestrichen. Auch die Zahl der ausländischen Gäste war im Vergleich zu den Vorjahren gering.

Putin empfängt Fico

Als einzigen Gast aus der Europäischen Union empfing Putin im Anschluss an die Militärparade den slowakischen Ministerpräsidenten Fico. Er dankte dem linksnationalen Politiker für den achtsamen Umgang mit Denkmälern und Grabstätten sowjetischer Soldaten. Er sicherte Fico zu, dass Russland alles tun werde, um den Energiebedarf der Slowakei zu erfüllen. Moskau begrüße die Wiederaufnahme der bilateralen Zusammenarbeit. Die Slowakei ist stark abhängig von russischen Öllieferungen und hat deswegen eine auch mit der Ukraine vereinbarte Ausnahme-Erlaubnis von den EU-Sanktionen.

Der 9. Mai wird in Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken als "Tag des Sieges" begangen. In der Nacht auf den 9. Mai 1945 war die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht in Kraft getreten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.