Feiern zum französischen Nationalfeiertag (Ludovic Marin/AFP/dpa)

Rund 30 Staats- und Regierungschefs aus der sogenannten Koalition der Willigen, die die Ukraine unterstützt, saßen auf der Ehrentribüne. Unter anderem gab es eine Flugschau mit Kampfjets. Außerdem nahmen fast 7.000 Soldatinnen und Soldaten teil.

Am Montag hatten etwa zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs der Ukraine-Unterstützerkoalition sich bei einem Treffen in Paris auf eine weitere Unterstützung für Kiew verständigt. Macron gab bekannt, dass die Ukraine 16 französische Rafale-Kampfjets kaufen wolle. Zudem soll die geplante internationale Schutztruppe in den kommenden Monaten erstmals gemeinsame Manöver in Nachbarländern der Ukraine unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.