Frankreichs Präsident Macron nimmt die Militärparade zum Nationalfeiertag ab, die diesmal wegen der anstehenden Olympischen Spiele in einem verkleinerten Format stattfindet. (AFP / YOAN VALAT)

Die Ankunft der Olympischen Flamme, die seit Mai durch das ganze Land getragen wurde, bildete den Abschluss der Veranstaltung am Pariser Rathaus. Die Parade war wegen der Vorbereitungen für die Olympischen Spiele auf eine andere Strecke als üblich verlegt und verkürzt worden. Normalerweise findet die Parade auf den Champs-Élysées statt. Rund 18.000 Mitglieder des Militärs beteiligen sich an den Sicherheitsmaßnahmen des Sportereignisses, das am 26. Juli beginnt.

Der Nationalfeiertag erinnert an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.