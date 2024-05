Mit einer großen Militärparade wird auf dem Roten Platz in Moskau an den Sieg über Nazi-Deutschland erinnert. (picture alliance / dpa / TASS / Vladimir Smirnov)

Auf dem Roten Platz marschieren tausende Soldaten, begleitet von Militärfahrzeugen. Zuvor hatte Russlands Präsident Putin in einer Rede mit Blick auf den Ukraine-Krieg erklärt, sein Land wolle eine globale Konfrontation vermeiden. Russland müsse aber reagieren, wenn es bedroht werde. Die Streitkräfte seien daher stets kampfbereit.

Wie schon in den Vorjahren nehmen keine westlichen Staats- und Regierungschefs an den Feierlichkeiten in Moskau teil. In zahlreichen russischen Regionen sind die sogenannten Siegesparaden aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

Der Zweite Weltkrieg war in Europa vor 79 Jahren durch die Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende gegangen. Im Westen wird des Ereignisses am 8. Mai gedacht, in Russland und anderen ehemaligen Staaten der Sowjetunion einen Tag später.

