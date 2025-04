Nach Erdbeben

Sie soll von heute an für 20 Tage gelten, wie das staatliche Fernsehen berichtet. Dadurch sollen Hilfslieferungen in die Katastrophenregionen sowie der Wiederaufbau gewährleistet werden. Die Militärjunta hatte eine Waffenruhe bisher abgelehnt und ein entsprechendes Angebot der Widerstandsgruppen als Täuschungsmanöver bezeichnet. Zuletzt hatten Regierungstruppen internationalen Medienberichten zufolge auch zivile Ziele in der Nähe des Erdbebengebiets bombardiert. Nach offiziellen Angaben sind durch das Erdbeben in Myanmar mehr als 2.700 Menschen ums Leben gekommen, Tausende wurden verletzt.

Das Land in Südostasien befindet sich in einem Bürgerkrieg, seit das Militär im Jahr 2021 die gewählte Regierung der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi stürzte. Massenproteste gegen den Putsch entwickelten sich zu einer bewaffneten Rebellion an mehreren Fronten.

