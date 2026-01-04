Unter den Gefangenen sind der Mitteilung zufolge auch 52 ausländische Staatsangehörige. Das Militär hatte 2021 die Macht in dem Land übernommen und damit eine kurze Periode der Demokratie beendet. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind in Myanmar tausende politische Aktivisten inhaftiert. Zu nationalen Feiertagen und buddhistischen Festen werden regelmäßig Amnestien ausgesprochen. Die frühere britische Kolonie Myanmar hatte am 4. Januar 1948 ihre Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erklärt.

