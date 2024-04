Vor zwei Jahren hat das Militär die Macht in Burkina Faso übernommen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kilaye Bationo)

Die staatliche Kommunikationsbehörde CSC hatte am Wochenende auch die französische Zeitung "Le Monde", den britischen "Guardian" sowie diverse Nachrichtenportale und Fernsehsender gesperrt. Bereits am Donnerstag hatte die CSC bekanntgegeben, dass der Zugriff auf Angebote von BBC und Voice of America nicht mehr möglich sei.

Die internationalen Medien hatten einen Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlicht, der dem Militär des Landes die Tötung von mehr als 220 Dorfbewohnern vorwirft. Die Militärregierung wies die Vorwürfe zurück. Sie hatte sich im September 2022 an die Macht geputscht.

