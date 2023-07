Nach Putsch in Niger

ECOWAS (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Eine solche Operation würde als "Kriegserklärung" gewertet, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Das ECOWAS-Bündnis hatte den Putschisten im Niger zuvor ein Ultimatum gestellt, den abgesetzten Präsidenten Bazoum binnen einer Woche freizulassen und wieder einzusetzen. Ansonsten werde man Maßnahmen ergreifen, die den Einsatz von Gewalt beinhalten könnten. Sowohl in Burkina Faso als auch in Mali haben sich seit 2020 Militärregimes an die Macht geputscht. Beide setzen auf gute Kontakte zu Russland und auf einen weitgehenden Bruch mit der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Bis zum Putsch in der vergangenen Woche war Niger der zentrale Verbündete des Westens in der Sahelzone.

Die Bundeswehr ist derzeit mit rund 100 Soldaten vor Ort, außerdem sollte eine Ausbildungsmission der EU aufgebaut werden.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.