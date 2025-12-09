Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau waren sieben Menschen an Bord. Über ihr Schicksal ist bislang nichts bekannt. Ebenfalls unklar ist die Unglücksursache. Die Transportmaschine vom Typ An-22 aus den 1960er Jahren war demnach kurz zuvor repariert worden. Bei ihr soll es sich um das letzte Flugzeug dieses Typs gehandelt haben. Die Maschine wurde zum Transport größerer Luftfrachten sowie für Fallschirmjägereinsätze genutzt.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.