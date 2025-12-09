Russland
Militärtransportflugzeug abgestürzt - Crew ums Leben gekommen

Im Norden von Russland ist ein Militärflugzeug abgestürzt.

    Laut dem Verteidigungsministeriums in Moskau kam die gesamte Crew ums Leben. Es soll sich um sieben Menschen handeln. Die Unglücksursache ist noch unbekannt.
    Die Transportmaschine vom Typ An-22 aus den 1960er Jahren war den Angaben zufolge kurz zuvor repariert worden. Bei ihr soll es sich um das letzte Flugzeug dieses Typs gehandelt haben. Das Flugzeug wurde zum Transport größerer Luftfrachten sowie für Fallschirmjägereinsätze genutzt.
