Laut dem Verteidigungsministeriums in Moskau kam die gesamte Crew ums Leben. Es soll sich um sieben Menschen handeln. Die Unglücksursache ist noch unbekannt.
Die Transportmaschine vom Typ An-22 aus den 1960er Jahren war den Angaben zufolge kurz zuvor repariert worden. Bei ihr soll es sich um das letzte Flugzeug dieses Typs gehandelt haben. Das Flugzeug wurde zum Transport größerer Luftfrachten sowie für Fallschirmjägereinsätze genutzt.
Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.