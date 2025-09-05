Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die örtliche Militärverwaltung teilte mit, zwei weitere Personen seien verletzt worden. Zuvor waren bei einem russischen Angriff im Norden des Landes nach Angaben der Behörden zwei Minenräumer getötet worden. Der Gouverneur der Region Tschernihiw erklärte, das russische Militär habe die Mitarbeiter einer humanitären Mission des Dänischen Flüchtlingsrats gezielt attackiert. Die Minenräumer waren demnach in einem Gebiet tätig, das zu Beginn der Invasion von russischen Truppen besetzt war. Aus Moskau gab es bislang keine Stellungnahme.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.