Künstliche Intelligenz

Mit dem sogenannten "Google AI Center" soll die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Wirtschaft und Wissenschaft im KI-Bereich vertieft werden. So soll es eng mit der Technischen Universität München und der wissenschaftlichen Einrichtung Helmholtz Munich zusammenarbeiten, um etwa KI-Anwendungen für Medizin und Forschung zu entwickeln.

Das Zentrum im historischen Forum an der Berliner Museumsinsel ist zentraler Bestandteil eines Investitionsprogramms von 5,5 Milliarden Euro, mit dem Google seine Infrastruktur in Deutschland bis 2029 ausbauen will.

Bundesdigitalminister Wildberger nannte die Eröffnung einen "guten Tag für den KI-Standort Deutschland". Berlins Regierender Bürgermeister Wegner bezeichnete das Zentrum als "einen klaren Vertrauensbeweis in die Stärke und Zukunftsfähigkeit Berlins".

