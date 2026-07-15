EU-Kommission

Gülle in der Landwirtschaft kann für das Grundwasser zu einer Belastung werden (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Dabei geht es einem Evaluierungsbericht zufolge unter anderem um Aufwendungen für die Trinkwasseraufbereitung. Hintergrund ist eine europäische Richtlinie aus dem Jahr 1991. Diese schreibt Grenzwerte für Nitrat im Wasser vor und verpflichtet die EU-Staaten, Maßnahmen zum Schutz der Gewässer umzusetzen. In der Landwirtschaft wird Nitrat als Mineraldünger oder in Form von Gülle für mehr Pflanzenwachstum verwendet. In vielen Regionen Deutschlands ist das Grundwasser durch diesen Eintrag zu stark belastet.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.