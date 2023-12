Metallindustrie

Der japanische Stahlproduzent Nippon Steel wird seinen amerikanischen Konkurrenten US Steel übernehmen. (AP / Hiro Komae)

Der größte japanische Konzern der Branche, "Nippon Steel", kündigte an, das amerikanische Unternehmen "US Steel" zu kaufen. Wie beide Unternehmen mitteilte, zahlen die Japaner 55 US-Dollar je Aktie in bar. Inklusive übernommener Schulden liege die Gesamtbewertung bei 14,9 Milliarden Dollar, hieß es.

Die Vorstände beider Konzerne haben der Fusion demnach bereits zugestimmt. Erforderlich ist noch die Billigung durch die Aktionäre von "US Steel". Die Übernahme soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres vollzogen werden. "US Steel" ist ebenfalls der größte Stahlproduzent seines Landes.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.