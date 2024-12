In Spanien fand die mit Spannung erwartete Ziehung der Zahlen der Weihnachtslotterie El Gordo statt. (Bernat Armangue / AP / dpa / Bernat Armangue)

Der Tradition folgend sangen Schüler des Madrider Internats San Ildefonso die Gewinnzahlen vor. Insgesamt wurden Gewinne von mehr als 2,7 Milliarden Euro verteilt - über 100 Millionen Euro mehr als letztes Jahr. Die Zahl 72.480 ist "El Gordo", der Dicke. 193 Mal wurde diese Losnummer in der Stadt Logroño im Norden Spaniens verkauft, 193 Mal muss also die staatliche Lotteriegesellschaft jetzt den Hauptgewinn in Höhe von vier Millionen Euro auszahlen. Im Schnitt haben die Spanierinnen und Spanier in diesem Jahr 73 Euro für Lohse ausgegeben. Besonders nachgefragt waren Losnummern, die auf 29 enden, angelehnt an die Flutkatastrophe in Valencia vom 29. Oktober.

