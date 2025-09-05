EU-Kommission Milliardenstrafe gegen Google verhängt
Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von knapp drei Milliarden Euro. Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit.
Google sprach von einer ungerechfertigten Entscheidung, gegen die man vorgehen werde. Wegen Datenschutzverstößen hatten bereits kurz zuvor die USA und Frankreich Google belangt. In Frankreich soll das Unternehmen 325 Millionen Euro zahlen und in den Vereinigten Staaten umgerechnet rund 365 Millionen.
