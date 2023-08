Wirtschaft

Milliardenverlust für Siemens Energy wegen Windkraft-Tochter Gamesa

Trotz des Booms bei der Windkraft kämpft die spanische Siemens-Tochter Gamesa weiter mit massiven Technik- und Kostenproblemen. Sie drückt Siemens Energy tief in die roten Zahlen. Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Verlust von rund 4,5 Milliarden Euro. Gründe sind Qualitätsmängel bei Windrädern für den Einsatz an Land und Probleme beim Hochfahren der Produktion von Windanlagen auf hoher See.

08.08.2023