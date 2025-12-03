Wikipedia-Statistik

Wikipedia hat die meistgeklickten englischsprachigen Artikel aufgelistet. (Getty Images / DeFodi Images / Altan Gocher)

Mehr als 44 Millionen Klicks registrierte Wikipedia für den Artikel über den Politaktivisten Kirk , der im September im US-Bundesstaat Utah erschossen worden war. Knapp dahinter landete die Seite über die Verstorbenen des Jahres 2025, die 42 Millionen Aufrufe verzeichnete. Mit rund zehn Millionen Aufrufen weniger stieg der amerikanische Serienmörder Ed Gein auf den dritten Platz, nachdem bei Netflix eine Dokumentation über sein Leben ausgestrahlt worden war.

Politiker und Päpste von großem Interesse

Auch an Donald Trump (Platz 4), Elon Musk (6) und dem neuen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani (7) zeigten die Wikipedia-Nutzer millionenfach Interesse. Aber auch Papst Leo XIV. hat einen sprunghaften Anstieg der Abrufzahlen auf Wikipedia ausgelöst. Wie die Wikimedia Foundation mitteilte, zählte der Artikel über den im Mai gewählten Pontifex mit mehr als 22 Millionen Seitenaufrufen zu den beliebtesten Einträgen des Jahres und erreichte damit Platz fünf der englischsprachigen Jahresrangliste. Sein Vorgänger Franziskus rangierte immerhin noch auf dem elften Platz.

Der neue Papst sorgte dabei auch für einen neuen "technischen Rekord": Unmittelbar mit Verkündung stieg der Traffic auf Wikipedia und weiteren Wikimedia-Angeboten laut Mitteilung so massiv an, dass zeitweise bis zu 800.000 Seitenaufrufe pro Sekunde erfolgten. Im Normalbetrieb liege der Durchschnitt bei rund 130.000 Aufrufen pro Sekunde.

Filme und Serien, Fußballer und Sänger

Neben einigen Filmen und Fernseh- bzw. Internetserien wie "Sinners" (8), "Superman" (10), "Severance" (12) oder "Adolescence" (17) schafften es auch Prominente aus Kultur und Sport in die Top 20 der englischsprachigen Wikipedia: Der im Juli gestorbene Sänger Ozzy Osbourne kam auf Platz neun und der Fußballer Ronaldo mit etwas mehr als zehn Millionen Aufrufen auf Platz 19.

Insgesamt verbrachten die Nutzer von Wikipedia der Statistik zufolge 2,4 Milliarden Stunden auf der englischsprachigen Plattform. Über alle Sprachen hinweg - es sind mittlerweile mehr als 300 - waren es demnach mehr als 4,6 Milliarden Stunden.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.